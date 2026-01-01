Stellantis, nuova jv con Dongfeng

Stellantis e Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni, con l'intenzione di creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l'ingegneria dei veicoli a nuova energia (NEV) di Dongfeng, con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa. Nell'ambito del progetto, precisa una nota, i partner intendono costituire una nuova joint venture con sede in Europa, guidata da Stellantis e detenuta al 51 e 49.