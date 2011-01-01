Fiom, in 5 anni persi oltre 12mila posti di lavoro in Stellantis

Dall'analisi dei bilanci di Stellantis emerge che "in Italia sono stati persi in 5 anni 12.265 posti di lavoro". Così la Fiom nella conferenza stampa per illustrare le proprie proposte per il rilancio di Stellantis in Italia alla vigilia dell'investor day dell'azienda, facendo presente che i dipendenti sono calati a 30.046. "A pesare sono sicuramente le uscite volontarie, gli esuberi dichiarati nel 2024 sono stati 3.700 e 2.352 nel 2025, per un totale di 6.052, a questi si aggiungono 1.048 richieste di uscite volontarie nella prima parte del 2026", è stato illustrato. Attualmente circa il 56% degli addetti di Stellantis è interessato da ammortizzatori sociali.