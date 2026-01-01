Torna la Future Week Torino

Torna da lunedì 25 a domenica 31 maggio la Future Week di Torino, la settimana dedicata all'innovazione, alla cultura contemporanea, alla trasformazione industriale e alla costruzione del futuro urbano condiviso. Sarà un festival diffuso, con 300 eventi in calendario, diviso in quattro filoni tematici legati dal tema comune 'Materia prima', intesa come fatta di competenze tecniche, capacità progettuali, relazioni, cultura industriale, ricerca e infrastrutture della conoscenza. L'apertura ufficiale del programma avverrà al Campus Einaudi di Torino - che dà il proprio patrocinio, oltre a essere main partner della manifestazione - con una giornata dedicata alle intersezioni industriali e al rapporto tra la Torino del presente e la Torino del futuro. Proseguirà con eventi che coinvolgeranno tra gli altri il Circolo dei Lettori, la Casa delle tecnologie emergenti del Comune di Torino fino alla chiusura al Museo egizio, con un'intervista al direttore Christian Greco e una proiezione sull'edizione 2027. Il festival ha una forma aperta, partecipata e distribuita e mette in relazione imprese, università, enti pubblici, spazi indipendenti, studenti, creativi e cittadini.