Favaro, operazione Speedline dimostrazione di buone sinergie

L'acquisizione dell'azienda veneta Speedline da parte del gruppo torinese Sigit "dimostra che le buone sinergie imprenditoriali, che hanno a cuore la tutela dei posti di lavoro e il rilancio della produzione d'eccellenza italiana, sono un argine alla finanziarizzazione speculativa". A dirlo è la vicesindaca di Torino con delega al Lavoro, Michela Favaro. "Come Città - aggiunge - non possiamo che plaudere all'operazione del gruppo torinese Sigit, che con lungimiranza investe in Italia e mette a sistema le competenze di una importante azienda d'eccellenza del settore automotive. Nel mercato globale in cui viviamo è necessario unire, collaborare tra regioni e città e fare squadra", conclude.