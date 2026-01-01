Torino festeggia i 90 anni della Topolino con un raduno internazionale

Torino celebra i 90 anni della "Topolino", la storica Fiat 500 nata il 15 giugno 1936, con un grande raduno internazionale in programma dall'11 al 14 giugno. L'iniziativa, organizzata dal Topolino Autoclub Italia federato Asi, riunirà nel capoluogo piemontese oltre 130 equipaggi provenienti da tutta Europa e anche da paesi extraeuropei come la Scandinavia e la Nuova Zelanda. L'evento si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i 60 anni dell'Asi e rinnova una tradizione consolidata che vede Torino, città simbolo della Fiat, al centro degli appuntamenti dedicati al modello che ha segnato la storia dell'automobile italiana. Prodotta tra il 1936 e il 1955 in circa 520 mila esemplari, la Topolino rappresentò una delle vetture chiave della motorizzazione del Paese nel dopoguerra. Il programma prevede diverse attività sul territorio. Venerdì 12 giugno gli equipaggi saranno impegnati in un percorso ad anello nella cintura di Torino, con tappe che toccheranno alcuni luoghi simbolo come la collina di Superga e la Reggia di Venaria Reale. Giovedì 11 è prevista la salita alla Sacra di San Michele, mentre sabato 13 le vetture saranno esposte in piazza Vittorio Veneto. Sempre nella giornata di sabato è prevista la visita allo Stellantis Heritage Hub, mentre domenica 14 il raduno si concluderà con la visita al Castello di Rivoli. Un itinerario che intreccia cultura automobilistica, turismo e valorizzazione del territorio, offrendo ai partecipanti stranieri una panoramica delle eccellenze torinesi.