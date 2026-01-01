Società benefit, in Italia sono 5.754 al 31 marzo 2026

Sono 5.754 le società benefit italiane al 31 marzo 2026, di cui 952 femminili, con una crescita del 19,55% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio sulle società benefit della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e InfoCamere, diffuso oggi. Il valore della produzione raggiunge i 70,6 miliardi di euro, mentre gli addetti superano quota 250mila. Le società di capitale rappresentano il 96,5% del totale e oltre il 90% delle imprese risulta attivo. I settori più rappresentati sono le attività professionali, scientifiche e tecniche (27,09%), telecomunicazioni e consulenza informatica (15,71%) e manifattura (11,38%). La Lombardia si conferma prima regione per numero di società benefit con il 30,95% del totale, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana. Nel Mezzogiorno guidano Puglia e Campania con 267 imprese ciascuna. "Le società benefit - sottolinea in una nota il presidente Vincenzo Cesareo - stanno dimostrando che esiste un modo diverso di fare impresa: più competitivo, più moderno, più capace di generare valore nel lungo periodo. Le imprese che investono in sostenibilità, innovazione, qualità del lavoro e responsabilità sociale crescono più e meglio delle altre". Per la segretaria generale Claudia Sanesi, "i risultati confermano che le società benefit rappresentano un laboratorio avanzato dell'economia italiana». «Dentro questi numeri - aggiunge - leggiamo un cambiamento culturale profondo: competitività e impatto sociale sono sempre più integrate nel Dna dell'impresa".