Crescono raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica

Nel 2025 si consolida il trend di crescita della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica: la raccolta differenziata urbana ha raggiunto quasi 1,3 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica, pari a 27 chilogrammi per abitante, in crescita del 3,75% rispetto al 2024. Il riciclo ha raggiunto "risultati significativi" con 1.180.000 tonnellate di imballaggi avviati a riciclo, di cui 970.000 tonnellate effettivamente riciclate. In rapporto all'immesso al consumo, la quota riciclata corrisponde al 49,6%, in linea con l'obiettivo europeo del 50% al 2025. Un risultato che conferma anche "il crescente impegno di cittadini, Comuni e imprese verso un modello di economia circolare sempre più maturo" rende noto Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, all'indomani dell'assemblea annuale. La Sardegna si conferma anche quest'anno la regione con il più alto dato pro capite nazionale (36,7 kg per abitante), seguita dalla Liguria (35 kg) - grazie anche all'ingresso di comuni toscani nei bacini convenzionati liguri - dal Veneto (30,9 kg) e dalla Campania (30,6 kg). Restano invece più contenuti i valori di Trentino-Alto Adige (17,9 kg) e Basilicata (18,8 kg) pur in presenza di una crescita diffusa in tutte le regioni italiane. Il sistema Corepla ha coinvolto 7.534 Comuni, raggiungendo una copertura del 98% della popolazione, pari a circa 58 milioni di cittadini. "Il 2025 conferma la solidità e la capacità evolutiva del modello Corepla, fondato sulla collaborazione tra imprese, istituzioni, cittadini e operatori della filiera - afferma Giovanni Cassuti, presidente del Consorzio - I risultati raggiunti testimoniano l'efficacia di un sistema in grado di coniugare crescita della raccolta differenziata, qualità del riciclo ed efficienza industriale, contribuendo concretamente agli obiettivi di economia circolare del Paese".