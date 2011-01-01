Fideuram Direct operativa in Belgio e Lussemburgo

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking lancia Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo, segnando un importante passo nello sviluppo internazionale dell'offerta di Digital wealth management del gruppo Intesa Sanpaolo. La piattaforma, si legge in una nota, offre ai clienti dell'area un accesso digitale evoluto a servizi bancari, di investimento e di consulenza. L'iniziativa, sviluppata con BlackRock si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato in Europa nel 2024. Il progetto sostiene un modello di wealth management digitale che combina scala globale, innovazione tecnologica e solidità bancaria. Dopo il debutto in Italia nel 2022 e la progressiva estensione dell'offerta negli anni successivi, Fideuram Direct ha avviato la propria espansione internazionale nel 2025. Il lancio di Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo — che integra servizi digitali e consulenza finanziaria ed estende il modello a mercati europei chiave — è coerente con le linee guida del Piano d'Impresa 2026-2029 del Gruppo Intesa Sanpaolo. Wealth Management, consulenza e innovazione tecnologica confermano il proprio ruolo centrale nella crescita internazionale, secondo quanto delineato dal ceo del gruppo, Carlo Messina e ulteriormente sviluppato anche attraverso la Wealth Management Divisions guidata da Tommaso Corcos.