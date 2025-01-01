O. Napoli (Az), il governo è sotto schiaffo di Vannacci

"La questione nel centrodestra e nel governo non è il 5% del pil da destinare alla difesa e all'acquisto di armi. Quello che è accaduto ieri in Parlamento segnala una frattura sempre più profonda nel centrodestra sulla politica estera e di difesa. Chiunque abbia inserito e chiunque abbia rimosso la richiesta di rivedere verso il basso la soglia del 5% del pil da destinare al riarmo, è la vicenda in sé a destare allarme e viene da chiedersi come sia possibile per un esecutivo azzoppato e diviso sulle grandi questioni durare ancora un anno e mezzo e governare. L'ombra di Roberto Vannacci è più ingombrante di quanto finora si è immaginato e sapere che è lui e non più Salvini la leva usata dai nemici per scardinare l'Unione europea significa che il protagonismo fin qui attribuito a Giorgia Meloni è una pagina superata". Lo afferma Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione, sottolineando che "oggi l'Italia può contare soltanto sull'Europa".