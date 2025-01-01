Exor, assemblea approva bilancio 2025 e nomina Png Chin Yee e Della Chiesa

Png Chin Yee, cfo di Temasek, e Benedetto Della Chiesa sono nuovi consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione di Exor. Le nomine sono state approvate oggi dall'assemblea degli azionisti, riunita ad Amsterdam. Gli azionisti hanno inoltre riconfermato John Elkann come amministratore esecutivo e Nitin Nohria, Sandra Dembeck e Axel Dumas come consiglieri non esecutivi. Il mandato di tutti i consiglieri nominati o riconfermati nell'assemblea generale odierna è valido fino all'assemblea generale del 2029. L'assemblea ha anche approvato il bilancio d'esercizio 2025 di Exor e la distribuzione di un dividendo di 0,49 euro per azione in circolazione, per un totale di circa 100 milioni di euro. Il dividendo sarà pagabile a partire dal 27 maggio, con data di stacco del dividendo il 25 maggio e data di registrazione il 26 maggio. E' stato inoltre rinnovato per un periodo di cinque anni la delega al cda per aumentare il capitale sociale della società e emettere obbligazioni convertibili e le relative azioni ordinarie. L'assemblea ha inoltre deliberato a favore del cda il riacquisto di un massimo del 10% delle azioni ordinarie emesse dalla società nei prossimi 18 mesi. Il consiglio di amministrazione è stato inoltre autorizzato ad annullare le azioni ordinarie e con diritto di voto speciale detenute o che saranno detenute come azioni proprie. Revisore esterno indipendente per l'anno finanziario 2027 e per la rendicontazione di sostenibilità per l'anno finanziario 2026 è stato nominato Deloitte Accountants. Gli azionisti hanno inoltre esonerato gli amministratori da ogni responsabilità relativa ai loro incarichi nell'anno finanziario 2025.