Morto Centrale Latte Torino, svolta l'autopsia

Un gravissimo trauma toracico che ha determinato molteplici lesioni interne. Questi sono i primi esiti dell'autopsia su Raffaele Settembre, il 48enne morto a Torino lo scorso 12 maggio in un incidente sul lavoro alla Centrale del Latte. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di cinque persone: si tratta di responsabili (a vario titolo) della stessa Centrale del Latte e della ditta di Reggio Emilia per la quale lavorava Settembre.