Lattuca (Upi) "Province hanno già pagato, ora abbiano possibilità di ripartire"

"Sul tema della riforma delle province l'interlocuzione col governo è aperta. Noi siamo consapevoli della contingenza di finanza pubblica in cui ci troviamo, però siamo anche dell'idea che le province abbiano già pagato il proprio prezzo, anzi dovrebbe essere riconosciuta loro una possibilità di ripartire perché poi i cittadini e i territori hanno bisogno di interventi manutentivi". Lo ha dichiarato Enzo Lattuca presidente Upi nazionale, a margine dell'assemblea generale di Upi Toscana dal titolo 'Dalla riforma delle province alla Toscana del futuro: idee, strumenti e nuovo governo del territorio". Dopo il Pnrr, ha aggiunto Lattuca, "bisognerebbe dare continuità ad una stagione di investimenti, penso in particolar modo a quelle degli edifici scolastici delle scuole superiori". "Il Pnrr - aggiunge - non prevedeva investimenti sulle strade proprio dal punto di vista 'genetico' e quindi quelli non sono stati fatti ma sulle scuole provinciali siamo intervenuti in questi anni in maniera positiva. Basta conoscere le nostre città per capire che ancora c'è una differenza tra il livello di adeguatezza degli edifici scolastici delle scuole primarie che hanno goduto di una continuità di finanziamento nel corso degli anni e che adesso sono ad un buon livello e quello delle scuole superiori". "Come province - conclude Lattuca - siamo reduci da una stagione impegnativa sul piano degli investimenti che grazie al Pnrr ci ha anche visto protagonisti e dimostrare di essere capaci dal punto di vista amministrativo di spendere i soldi e spenderli bene".