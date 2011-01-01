Tour della salute fa tappa a Torino con sport e prevenzione

Farà tappa a Torino, nel fine settimana, il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. L'evento sarà ospitato in piazza Vittorio Veneto, sabato 23 e domenica 24 maggio, con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate. Nel villaggio della salute e dello sport allestito per l'occasione e attrezzato con 6 ambulatori, sarà possibile sottoporsi gratuitamente e in piena sicurezza, sotto il controllo di qualificati esponenti delle principali società scientifiche, a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico. Completa il quadro lo spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione. In entrambe le giornate sarà inoltre distribuito materiale informativo, curato da Federfarma, sui servizi di prevenzione e screening disponibili nelle farmacie. Contestualmente saranno proposte diverse attività ludiche e aggregative, per grandi e piccini, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della pratica sportiva e dell'attività motoria, nell'ottica della prevenzione e della salvaguardia del benessere psicofisico. In particolare, il personale specializzato, aderente alla rete Asc - Attività sportive confederate, coinvolgerà il pubblico nelle rispettive discipline e fornirà dimostrazioni delle proprie abilità: a Torino uno dei momenti clou sarà la camminata di fitwalking, con la supervisione di qualificati istruttori, pronti ad insegnare questa pratica a persone di ogni età. Spazio anche a yoga, scherma, karate e difesa personale, grazie alle collaborazioni con Asd Yoga Sutra Studio, Asd Accademia Scherma Marchesa Torino e Asd Europa Team. Il Tour della salute, giunto alla sua ottava edizione, è promosso da Asc Attività Sportive Confederate, con i patrocini del ministero della Salute e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e con il contributo non condizionato di Eg Stada Group.