Montaruli (FdI), la riforma della polizia locale si fa

"La riforma sulla polizia locale si fa. Le parole inequivocabili di Piantedosi sono oggi l'ennesima conferma dell'assoluta volontà del Governo di dar seguito al provvedimento già approvato alla Camera". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. "A differenza - prosegue - di coloro che lo hanno preceduto, il Ministro Piantedosi con la Premier Meloni stanno portando avanti una riforma. A dispetto di chi ha detto che non saremmo andati avanti nell'approvazione, dimostriamo di non essere come chi affossò ogni prospettiva di innovazione. La polizia locale sta avendo un'attenzione straordinaria che mai nessun governo aveva dato loro aprendo a richieste rimaste inevase e respinte per troppo tempo, dall'accesso diretto al Ced in poi. Siamo in prima linea. Vogliamo che la polizia locale abbia migliori strumenti di lavoro, più tutele e quel riconoscimento in termini legislativi e di risorse che in passato è stato fortemente carente. Già con il decreto sicurezza abbiamo dimostrato che sono una nostra priorità, permettendo ai sindaci di andare in deroga ai vincoli per assunzioni e pagamenti di straordinari. Ora andiamo avanti con la riforma".