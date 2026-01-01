POLITICA & SANITÀ

Sanità, la marcia non si rianima: la Cgil perde pure gli anestesisti

Il sindacato dei medici rianimatori ritira l'adesione alla manifestazione di sabato. Fiore (Aaroi-Emac): "Deriva politicizzata". La sigla 3 anni fa sfilò ed era pronta a rifarlo. "Ma oggi c'è chi invece di prepararsi a un tavolo con la Regione vuole rovesciarlo"

L’emorragia di adesioni alla marcia in difesa della sanità pubblica di sabato prossimo a Torino non potrà essere fermata neppure con una terapia intensiva. Anzi, sono proprio gli anestesisti rianimatori ad aggiungersi alla lista di coloro che, ingrossando via via le fila del diniego, lasciano sempre più sola l’ala dura del comitato capeggiata dal segretario piemontese della Cgil Giorgio Airaudo, con al suo fianco il presidente dell’Ordine dei medici di Torino Guido Giustetto e la sua vice, nonché segretaria regionale dell’Anaao-Assomed, Chiara Rivetti.

«La manifestazione ha assunto una deriva di politicizzazione che non condividiamo», spiega Gilberto Fiore, segretario regionale di Aaroi-Emac, l’associazione che rappresenta gli anestesisti e rianimatori ospedalieri, la cui partecipazione alla manifestazione era data per certa fino a pochi giorni fa. Invece, «già lunedì, e quindi prima che il dibattito delle ultime ore assumesse toni e prese di posizione ancora più nette, abbiamo comunicato al comitato la nostra decisione».

Una scelta che assume un significato ancora più rilevante rispetto alla linea movimentista capeggiata dalla Cgil, non solo perché gli anestesisti e rianimatori avevano inizialmente aderito, ma anche perché tre anni fa avevano sfilato per le vie della città sotto lo stesso slogan di oggi. Uno slogan che, evidentemente, viene ora interpretato e utilizzato in modo diverso da chi ha spostato il baricentro della manifestazione dalle istanze sanitarie all’attacco politico.

Sindacati divisi

La spaccatura fra i tre grandi sindacati confederali – con Cisl e Uil fin dall’inizio fuori dal comitato egemonizzato dalla Cgil – è solo una delle più vistose sfilacciature di una trama che, snodandosi dal piazzale antistante il grattacielo della Regione fino alle Molinette, mostra sempre più chiaramente un ordito nel quale il conflitto politico rischia di lasciare in secondo piano, o addirittura di trasformare in strumento, le questioni concrete della sanità.

«Vediamo una deriva rispetto ai principi che avevano animato la nostra partecipazione: una deriva troppo politicizzata, con estremizzazioni da una parte e dall’altra delle rispettive posizioni che, a nostro avviso, rischiano di allontanare anziché avvicinare possibili soluzioni a problemi che pure ci sono, e sono tanti e gravi», aggiunge Fiore.

Oltre la sanità

«Lo scopo, da noi condiviso e sostenuto, è – o dovrebbe essere – quello della difesa del Servizio sanitario nazionale. Quando si affrontano altri temi – osserva il sindacalista degli anestesisti rianimatori – che poco o nulla attengono alla questione sanitaria, la nostra posizione non può più essere quella originaria, pur lasciando ovviamente ai nostri iscritti la libertà di partecipare o meno alla manifestazione».

Una scelta, quest’ultima, compiuta anche da un altro sindacato come la Fimmg, che rappresenta un gran numero di medici di famiglia e che, a sua volta, ha deciso di non prendere parte alla manifestazione.

Piazze e tavoli

Quella di Fiore non è una premessa di maniera, ma un chiarimento che, alla luce di quanto sta accadendo, spiega perché la marcia di sabato sarà tutto fuorché unitaria. «I problemi della sanità non riguardano solo il Piemonte, ma tutto il Paese. La nostra idea era quella di promuovere una manifestazione per far sentire alla Regione che la questione è avvertita dalla popolazione, dopodiché incontrarsi e cercare allo stesso tavolo delle soluzioni».

Insomma, sfilare per testimoniare l’esistenza di un problema e richiamare l’attenzione su di esso, non per attaccare sul terreno politico o lasciare spazio a protagonismi da capipopolo. «Se l’intenzione della manifestazione, o di alcuni suoi componenti, non è quella di preparare un tavolo attorno al quale cercare soluzioni, ma di rovesciare quel tavolo, noi non siamo d’accordo».