Commissione Bilancio licenzia il "Semplifica Piemonte"

La prima commissione Bilancio, presieduta da Roberto Ravello, ha licenziato a maggioranza il 'Semplifica Piemonte', cioè il disegno di legge 134 'Legge regionale di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa', già illustrato nelle scorse sedute. L'assessore Gianluca Vignale ha elencato diversi emendamenti, la maggior parte con parere favorevole di giunta, provenienti dal Consiglio stesso, specie di minoranza, ma anche da soggetti diversi, che sono pervenuti alla Commissione in seguito alle consultazioni effettuate. Con la votazione di tali emendamenti, si è quindi proceduto al voto dell'articolato nel suo complesso, che adesso è disponibile per l'aula. I relatori al provvedimento saranno Marina Bordese (Fdi), Silvio Magliano (Lista Cirio), Gianna Gancia (lega) e, per l'opposizione, Alice Ravinale (Avs), Alberto Unia (M5s), Gianna Pentenero (Pd). In precedenza, l'assessore Andrea Tronzano aveva svolto le prime determinazioni sul disegno di legge 139 'Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025', nonché sulla Pdcr 155 'Legge n. 199/2025. Aggiornamento, per il 2026 e per gli anni successivi, del Piano di rientro pluriennale del disavanzo regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 128-22795 del 28 ottobre 2025'.