Indagine Ascom, in Piemonte le imprese crescono

Il tessuto economico piemontese continua a investire e mantiene la fiducia nel buon andamento dell'economia nonostante la congiuntura internazionale negativa. L'occupazione e i ricavi rimangono stabili. Per quanto riguarda i ricavi, le imprese prevedono una forte crescita nel prossimo semestre. Ciononostante, pesa sulla crescita e sulla concorrenza il fenomeno del dumping contrattuale, ovvero l'applicazione di contratti meno rappresentativi e privi delle tutele previste dai grandi contratti collettivi nazionali. È quanto emerso dall'Osservatorio congiunturale Ascom Confcommercio Torino e provincia, realizzato con Format Research e condotto su 800 aziende del territorio. L'indagine ha raccolto i dati degli ultimi sei mesi (fino a marzo 2026) e proposto una proiezione per il prossimo semestre. "A marzo il 13% delle imprese pensava che l'andamento della propria azienda fosse migliorata da settembre 2025, quando erano il 14%. La proiezione per il prossimo settembre mostra un indice in risalita - spiega il dottor Pierluigi Ascani, presidente di Format Research -. Le imprese sono quindi in un clima di attesa. C'è preoccupazione, ma non il desiderio di lasciarsi andare al pessimismo". Uno dei dati più importanti riguarda l'accesso al credito: il 60% delle aziende che ne fanno richiesta lo ottengono integralmente. Il 30% delle imprese richiedenti lo richiede per poter effettuare investimenti. "Si investe quando si ha fiducia nel futuro" commenta Carlo Alberto Carpignano, direttore di Ascom Torino. Ogni indagine semestrale di Ascom ha un focus, e in questa edizione si è deciso di dare rilievo al fenomeno del dumping contrattuale. "Sono i cosiddetti 'contratti pirata' - sottolinea Carpignano -. Per le aziende che operano correttamente significa concorrenza sleale". Come spiega il dottor Ascani, i costi contrattuali per le aziende che applicano contratti pirata sono inferiori, non offrendo una serie di garanzie di welfare come malattia, contributi e assistenza sanitaria integrativa. In particolare, il fenomeno è percepito come impattante nel settore del turismo ricettivo. "Significa avere previsioni di bilancio più favorevoli, e quindi maggior accesso al credito e costi inferiori richiesti per aggiudicarsi gli appalti". "Una buona direzione è quella intrapresa con il governo con il decreto sul salario giusto del primo maggio" dichiara Carpignano. "Perché contiene il riferimento ai contratti maggiormente rappresentativi per la definizione del salario. Ed è su questo, e su incentivi alle imprese che applicano i contratti corretti, che occorre continuare a lavorare".