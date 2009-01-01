TUTTO IN FAMIGLIA

Parenti d'Italia in Piemonte. Delmastro ora vuole piazzare la sorella

L'ultima riunione della maggioranza Cirio non ha risolto l'impasse sulle nomine. L'ex sottosegretario di FdI pesca in famiglia con la sindaca di Rosazza. Ma dovrà vedersela con un'altra biellese: la moglie del leghista Simonetti. Il maslè Gavazza verso la filiera del legno

Ancora una fumata nera sulle nomine in alcune società partecipate della Regione Piemonte. Nemmeno nell’ultima riunione di questa settimana la maggiornza che sostiene il governo di Alberto Cirio è riuscita a trovare la quadra: le varie anime del centrodestra continuano a portare acqua al proprio mulino, con un occhio di riguardo al grado di parentela. Così nel biellese lo scontro interno tra Lega e Fratelli d’Italia coinvolge mogli e sorelle degli epigoni locali dei rispettivi partiti.

Costretto alle dimissioni da sottosegretario alla Giustizia per l’affaire Bisteccheria e fresco di condanna in appello per il caso Cospito, Andrea Delmastro non ha alcuna intenzione di restare a guardare ai margini. L’occasione per tornare a incidere negli assetti di potere regionale gliela fornisce l’Atl Terre dell’Alto Piemonte, agenzia di promozione turistica che comprende le province di Biella, Novara e Vercelli. La designazione spetta a rotazione a ogni provincia, e adesso è il turno di un biellese.

La zampata di Delmastro

Così il ras locale di FdI ha suggerito di mettere alla sua guida Francesca Delmastro, sindaca di Rosazza ma soprattutto sua sorella: era proprio nel suo comune che si consumò il famigerato “sparo di Capodanno”, che portò alla condanna di Emanuele Pozzolo, ai tempi deputato meloniano e oggi passato con il generale Roberto Vannacci in Futuro Nazionale. Fu il cognato del caposcorta dell’allora sottosegretario a restare ferito, fortunatamente in modo lieve. Un posticino, sperando finalmente di riuscire a strapparlo dopo aver tentato altre strade, non ultimo la candidatura alla presidenza della Provincia.

Mogli e sorelle dei paesi tuoi

Francesca Delmastro dovrà però battere la concorrenza di Barbara Greggio, candidata proposta dalla Lega, tra i cui banchi siede in Consiglio comunale a Biella. Già assessore comunale al Commercio nella giunta di Claudio Corradino, anche lei può contare su un parente illustre: suo marito è infatti Roberto Simonetti, presidente della Provincia dal 2009 al 2012 e deputato leghista per due legislature. Una sfida tutta biellese, tutta al femminile, tra legami di sangue e veti incrociati. Sarà anche per questo che l’impasse non si sblocca.

Un maslè tra gli alberi

Per la presidenza di Ipla (Istituto Piante da Legno e Ambiente), altra partecipata regionale in ambito forestale, in pole position c’è l’ex consigliere regionale Gianluca Gavazza, da poco traslocato dalla Lega a Forza Italia, con quest’ultima che vorrebbe così ripagarlo del cambio di casacca. Originario di Torrazza, per gli amici “il maslè”, anni addietro Gavazza è stato anche l’autista di Michele Vietti, parlamentare dell’Udc e vicepresidente del Csm.

Nel 2019 fece parlar di sé quando durante la campagna elettorale per le Regionali usò il suo tir come poster elettorale ambulante. Una trovata singolare, che però contribuì alla sua elezione. Per arrivare a occuparsi di politiche forestali non dovrebbe averne bisogno.

Scr in standby

Slitta invece al 2027 la nomina in Scr Piemonte, la partecipata specializzata in appalti e forniture per la pubblica amministrazione: nonostante un membro del cda sia finito sotto indagine con l’accusa di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità e la Regione si sia costituita parte civile, il cambio di governance non sembra essere sul tavolo.

Restano infine da riempire altre caselle, come quella del presidente del collegio dei revisori dei conti del Centro di restauro di Venaria, un membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Einaudi e un componente del consiglio direttivo dell’Associazione Abbonamento Musei. Le delibere degli uffici sono pronte, ma sono state redatte in bianco. E tali resteranno finchè la maggioranza non troverà un accordo.