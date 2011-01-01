Case popolari, Marrone-Pedrini: “Nessun maxi conguaglio. Solo singole morosità che è doveroso recuperare”



“Con noi alla guida di Atc e dell’Assessorato regionale alla Casa non esiste e non esisterà mai una richiesta di conguaglio da 20mila euro o simili. Il caso di via Orvieto, riportato da alcuni media, riguarda non un conguaglio, bensì una morosità pluriennale mai saldata, che è nostro dovere nei confronti degli inquilini in regola recuperare fino all’ultimo centesimo. Attualmente i conguagli richiesti non superano i 600 euro, e ricordiamo in ogni caso che la Regione, per sostenere gli inquilini in difficoltà, ogni anno continua a garantire mezzo milione di euro contro i rincari attraverso il fondo anti-maxi conguagli, istituito da noi. Pertanto, alla luce di queste evidenze e visto il costante filo diretto con gli inquilini, nulla a che vedere con quanto avvenuto prima del 2024”. Lo dichiarano il Vicepresidente e assessore alla Casa della Regione Piemonte Maurizio Marrone e il presidente di Atc Piemonte Centrale Maurizio Pedrini.