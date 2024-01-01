Urso, nuovi annunci di Stellantis rafforzano il piano Italia

"I nuovi annunci di Stellantis rafforzano in maniera significativa e consistente il piano Italia che ci è stato presentato nel dicembre 2024 e che ha già avuto efficacia negli ultimi quattro mesi, via via che è stato portato nelle singole fabbriche". Lo ha affermato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo a un convegno al Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole24Ore, riferendosi al decreto da 1,6 miliardi di euro per il fondo automotive per incentivare anche progetti di ricerca in nuove tecnologie. "Ricordo - ha aggiunto - che da dicembre dello scorso la produzione di auto in Italia è costantemente cresciuta perché il piano Italia è iniziato a dispiegarsi nel suoi effetti. Un piano molto diverso da quello di Tavares che rinunciava al nostro Paese e puntava esclusivamente sull'elettrico che il mercato non recepiva. Via via che sta cambiando progetto, l'Italia è tornata centrale. Negli ultimi 4 mesi la produzione auto è cresciuta e progressivamente crescerà. Il piano di ieri ha molte cose importanti e significative, come ad esempio l'E-car a Pomigliano".