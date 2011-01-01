Conferenza Regioni, rischi con riorganizzazione politica coesione Ue

La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome "guarda con crescente preoccupazione alle ipotesi di riorganizzazione delle strutture della Commissione europea dedicate alla politica di coesione, che rischierebbero di indebolire il presidio istituzionale europeo a tutela dei territori e delle autonomie regionali" E' quanto dichiarano il coordinatore Antonello Aurigemma e il delegato al coordinamento Affari europei Gianpietro Comandini. "La politica di coesione ha rappresentato, negli ultimi decenni,- fanno notare- uno dei principali strumenti attraverso cui l'Unione europea ha saputo ridurre i divari territoriali, sostenere gli investimenti locali e rafforzare la vicinanza delle istituzioni europee ai cittadini. Mettere in discussione questo impianto significherebbe compromettere un equilibrio costruito nel tempo e fondato sul principio della governance multilivello". Per la Conferenza, "il rischio non riguarda soltanto l'assetto amministrativo delle istituzioni europee, ma investe direttamente il futuro delle Regioni e delle Assemblee legislative regionali italiane, che svolgono un ruolo essenziale nella programmazione, nel controllo democratico e nell'attuazione delle politiche finanziate dall'Unione. Particolarmente rilevante -avvertono i suoi rappresentanti- sarebbe l'impatto sul sistema regionale italiano, caratterizzato da un forte coinvolgimento delle Regioni e dei Consigli regionali nella gestione delle politiche di sviluppo territoriale, dei fondi strutturali e degli investimenti strategici. Un indebolimento della dimensione regionale europea rischierebbe infatti di favorire dinamiche di centralizzazione decisionale, riducendo gli spazi di partecipazione istituzionale dei territori e la capacità delle Assemblee legislative regionali di incidere sulle priorità di sviluppo locale". La Conferenza evidenzia inoltre come le sfide che l'Europa si trova ad affrontare — dalla transizione ecologica alla competitività industriale, dalla coesione sociale alla crisi demografica — richiedano "una presenza forte delle istituzioni regionali" e ribadisce " la necessità di preservare una governance europea che continui a riconoscere alle Regioni un ruolo strategico".