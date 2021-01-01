Scuola e lavoro, in Piemonte 2,6 milioni per l'apprendistato duale

La Regione Piemonte ha approvato il nuovo Atto di indirizzo 2026-2028 per l'offerta formativa pubblica in apprendistato duale di primo livello, finanziato con oltre 2,6 milioni di euro attraverso il Pr Fse+ 2021-2027. La misura rinnova i percorsi che permettono ai ragazzi di conseguire il diploma scolastico, il diploma di Enotecnico lavorando direttamente in impresa, attraverso un modello che unisce formazione e occupazione. Novità importante della nuova programmazione è la possibilità di introdurre l'apprendistato duale nei percorsi Ifts, ampliando l'offerta anche al post diploma. Una scelta che punta a dare ai giovani la possibilità di specializzarsi studiando e lavorando contemporaneamente. "Troppo spesso ai giovani si parla di futuro senza dare loro strumenti reali per costruirlo. Noi vogliamo fare esattamente il contrario - dichiara Daniela Cameroni, assessora regionale all'Istruzione e merito -. L'apprendistato duale permette ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro con competenze vere e maggiore consapevolezza. È una risposta seria alla disoccupazione giovanile, ma anche alla dispersione scolastica, perché valorizza davvero le inclinazioni diverse". Al termine del percorso la quasi totalità degli studenti risulta occupata o ha proseguito gli studi, solo il 4% si dichiara disoccupato o in cerca di occupazione. Più della metà dei ragazzi lavora inoltre nella stessa impresa in cui ha svolto l'apprendistato. "Il Piemonte ha bisogno di giovani preparati ed entusiasti, motivati e liberi di scegliere il proprio percorso - conclude Cameroni -. Allo stesso tempo, le imprese hanno bisogno di competenze. Mettere insieme questi due mondi significa creare crescita e prospettive concrete per il futuro del nostro Piemonte".