"Servus inutilis", a Torino una mostra dedicata a De Gasperi

Dal 26 maggio al 7 giugno lo spazio mostra di Città metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 a Torino, ospita la mostra "Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio". Nel 70/o anniversario della morte dello statista e vicini agli ottant'anni dalla nascita della Repubblica italiana, della quale De Gasperi è stato uno dei padri fondatori, la mostra intende raccontare il suo impegno civile e politico approfondendo il suo pensiero e le sue opere. L'esposizione è organizzata attorno a cinque nuclei tematici, volti a raccontare ogni aspetto della vita politica di De Gasperi: 'dalla pazienza alla speranza', che racconta i vent'anni di emarginazione sotto il regime fascista; 'libertà politica e giustizia sociale', i cardini del suo pensiero; 'costruire la pace', che narra l'impegno nel costruire un mondo basato sul diritto internazionale; 'la nostra Patria Europa' approfondisce lo sforzo verso l'integrazione europea; infine la sezione 'uomo unito', che restituisce la dimensione più privata e la coerenza spirituale che ha accompagnato la vita dello statista. All'evento inaugurale del 26 maggio parteciperanno la consigliera metropolitana delegata all'Istruzione Caterina Greco e il curatore Paolo Valvo, professore associato di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'iniziativa è stata realizzata con il sostegno della Città Metropolitana di Torino e Fondazione Crt.