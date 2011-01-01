POLITICA & SANITÀ

"Dalla Regione Piemonte minaccia illegittima". Sanità, privati "stupiti" dal centrodestra

Alta tensione sull'ordine del giorno votato all'unanimità. Prevede di non accreditare le strutture che non rinnovino i contratti. Perla (Aiop): "Aumentiamo gli stipendi non appena il Governo aggiorna le nostre tariffe". Lo scontro alla vigilia della marcia di Airaudo

Cortocircuito sulla sanità nel centrodestra. E a mettere le dita nella presa, provocando una scossa ad alta tensione con il comparto privato, è proprio la maggioranza che, guidata da Alberto Cirio, governa il Piemonte. Tutto parte da un ordine del giorno del Consiglio regionale che, intervenendo sulla spinosa questione del mancato rinnovo dei contratti di lavoro per i dipendenti della sanità privata, impegna la giunta regionale a rinnovare l’accreditamento – ovvero la possibilità di operare per conto del servizio sanitario pubblico – solo a quelle cliniche, ambulatori e altre strutture “che rispettano scrupolosamente i diritti dei lavoratori, a partire dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro”.

Il documento è stato approvato alcuni giorni fa e a votare a favore sono state tutte le forze politiche. Un caso assai raro che – per stessa ammissione di alcuni esponenti della maggioranza – trova ragione nelle legittime richieste dei lavoratori. E, su questo presupposto, qui non ci sarebbe nulla da obiettare, neppure da parte delle rappresentanze dei privati, che riconoscono le ragioni dei loro dipendenti.

Privati “sorpresi”

Dietro la “innegabile sorpresa” con cui, diplomaticamente, Giancarlo Perla, presidente regionale di Aiop (la principale sigla di rappresentanza della sanità privata), spiega di aver letto l’ordine del giorno – ma soprattutto il voto favorevole della maggioranza – c’è però molto di più. C’è un’evidente irritazione per la posizione assunta proprio dal centrodestra “che, nei fatti, sconfessa la linea del governo nazionale e, fatto ancor più grave, sembra imboccare la strada dell’incostituzionalità”, osserva ancora il presidente di Aiop.

A sostegno di questa tesi, Perla cita la recente risposta del sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni (FdI) a un’interpellanza del M5s con cui si chiedeva al Governo se intendesse prevedere una sanzione sostanzialmente analoga a quella votata in Piemonte per le strutture private che non applicano contratti almeno equiparabili a quelli del pubblico.

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Rischio incostituzionalità

Dal Governo è stato risposto che “alla luce dei principali orientamenti della Corte costituzionale, l’introduzione di vincoli relativi alla tipologia contrattuale del personale tra i requisiti di accreditamento potrebbe esporre a profili di illegittimità”. Insomma: richiesta respinta. Esattamente il contrario di quanto deciso in Piemonte con il voto – determinante – del centrodestra sul testo proposto da Alice Ravinale, capogruppo di Avs.

Ed è sempre all’esecutivo di Giorgia Meloni che i privati affidano la soluzione del problema, “che non neghiamo, così come sono pienamente motivate e condivisibili le istanze dei nostri dipendenti circa la necessità di rinnovare i contratti”. La questione, sempre dal punto di vista di Aiop, è semmai quella delle risorse: “Le tariffe con cui ci vengono pagate le prestazioni sono ferme da undici anni. Nel frattempo ci sono stati il Covid, le guerre che hanno fatto lievitare i costi dell’energia e altri aumenti. Il Governo sta predisponendo la revisione delle tariffe: per quest’anno in maniera lineare, per circa il 4%, e dal prossimo in modo selettivo”.

Pronti ai tavoli

Dai privati, insomma, la risposta è questa: “Se, come pare, la revisione arriverà prima dell’estate, noi siamo pronti a discutere subito e ad applicare i nuovi contratti. Detto questo, i nostri dipendenti hanno pienamente ragione a protestare e noi non abbiamo mai negato di subordinare l’aggiornamento dei contratti – e quindi degli stipendi – alla revisione delle tariffe con cui ci vengono pagate le prestazioni che forniamo per conto del servizio pubblico”.

Anche in questo caso, la dura presa di posizione della maggioranza di governo in Piemonte sembra muoversi lungo una traiettoria diversa rispetto a quella imboccata dall’esecutivo Meloni, condividendo un ordine del giorno con cui le opposizioni hanno indicato nell’aut aut ai privati la soluzione piemontese dell’annosa vicenda dei rinnovi contrattuali. Una questione che vede la secca replica della sanità privata arrivare proprio a ventiquattr’ore dalla marcia in difesa della sanità pubblica in programma domani a Torino.

Compiacere la Cgil

E se, a fronte di non poche defezioni – da quelle di Cisl e Uil a quelle dell’Ordine degli infermieri, passando per diversi sindacati di categoria – il segretario regionale della Cgil Giorgio Airaudo annuncia presenze massicce con decine di pullman, è proprio il suo sindacato a essere citato in quello che si annuncia come un aspro confronto tra i privati e la Regione. “Hanno votato quel documento – dice il presidente di Aiop riferendosi al centrodestra – per compiacere la Cgil”.