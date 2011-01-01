Cirio, "Piemonte e Valle d'Aosta unite nei tavoli internazionali"

L'accordo istituzionale tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, firmato oggi, a Pont-Saint-Martin, dai presidenti Alberto Cirio e Renzo Testolin vuole anche "rafforzare la capacità delle due Regioni di presentarsi unite anche nei confronti degli altri Paesi e nei tavoli internazionali". Lo ha sottolineato il governatore piemontese, durante la presentazione del documento. "In questo senso - ha spiegato Cirio - assume particolare importanza anche il prossimo incontro legato al Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, che si svolgerà proprio in Valle d'Aosta. Il fatto che Piemonte e Valle d'Aosta possano sedere insieme a questi tavoli rappresenta un'opportunità importante per affrontare meglio le criticità esistenti e trasformarle in occasioni di crescita e sviluppo per i territori alpini".