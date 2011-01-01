Collegio Einaudi rinnova la governance, Milani presidente del cda

Il Collegio Universitario Einaudi rinnova i propri organi di governance, un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo comitato scientifico, chiamati ad accompagnare l'istituzione in una fase strategica di crescita e di innovazione. Presidente del cda è stato nominato Matteo Milani, professore ordinario di Filologia e Linguistica Romanza all'Università degli Studi di Torino e vicerettore per la Didattica dell'ateneo. Sua vice, la prorettrice del Politecnico Elena Maria Baralis. Contestualmente si è insediato anche il nuovo comitato scientifico, presieduto da Francesca Montagna, professoressa di Innovation Management e Sviluppo al Politecnico, e che riunisce nuovamente personalità di spicco provenienti dal mondo universitario, della ricerca, dell'innovazione sociale e dell'impresa. "In un tempo in cui il merito deve tornare a essere un motore di crescita sociale, il Collegio rappresenta un presidio prezioso - dice il neo presidente Milani -: un luogo in cui impegno e convivenza si traducono ogni giorno in opportunità concrete per centinaia di studenti. Investire nei giovani significa investire nel futuro del Paese e il nostro compito sarà continuare a creare le condizioni perché essi possano crescere, formarsi e contribuire con competenza e visione alla società di domani". Tra i principali obiettivi del Collegio per il prossimo triennio la definizione e il consolidamento del proprio modello di formazione e lo sviluppo del progetto del Polo delle Arti alla Cavallerizza Reale.