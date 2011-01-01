Processo a gruppo "filonazista", Forzese respinge accuse

Ha respinto le accuse Enrico Forzese, ex coordinatore dei giovani di Fratelli d'Italia a Torino, comparso oggi in tribunale per deporre al processo in cui è chiamato a rispondere delle presunte iniziative filonaziste e fasciste di "avanguardia - la barriera" , un circolo di attivisti di estrema destra che utilizzavano come ritrovo un locale chiamato Edoras. La causa si sta celebrando con il rito abbreviato e l'udienza si è svolta a porte chiuse. Secondo quanto è trapelato, Forzese ha spiegato che non faceva parte dell'associazione e che In qualche occasione è stato presente a degli eventi su invito, in qualità di ospite. Su domanda delle parti, ha anche ripercorso brevemente le sue esperienze politiche affermando che oggi aderisce al movimento del generale Roberto Vannacci. L'indagine sul circolo si è chiusa con diciassette richieste di rinvio a giudizio. Una dozzina di imputati ha chiesto la messa alla prova. Forzese, difeso dall'avvocato Gabriele Assenzi, è stato l'unico a scegliere il rito abbreviato.