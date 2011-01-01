Emergenze, Pa e tecnologie, a Torino confronto per affrontare le crisi

Scenari d'emergenza, situazioni di crisi, eventi eccezionali che necessitano di strategie avanzate che possono essere messe in campo dalla pubblica amministrazione e dai privati per gestirli: se ne parlerà al convegno 'Tecnologie per l'emergenza: comunicazione e gestione integrata delle crisi', organizzato per il 27 maggio a Palazzo Civico dalla Consulta per l'Innovazione di Anci Piemonte e da Anfov, con il patrocinio del Comune di Torino. L'iniziativa vuole essere un momento di confronto rivolto in particolare agli amministratori e ai dirigenti della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di approfondire il ruolo strategico delle tecnologie, delle reti, della comunicazione e delle priorità da adottare nella gestione delle emergenze, offrendo una panoramica su modelli organizzativi, piattaforme digitali e soluzioni tecnologiche più avanzate, con un focus specifico sulle esigenze della Pa locale dell'area di Torino e provincia. "Questo appuntamento - spiega Michele Pianetta, vicepresidente Anci Piemonte - si inserisce nel percorso che Anci Piemonte sta promuovendo per accompagnare gli enti locali nell'adozione di soluzioni innovative, con particolare attenzione ai territori dell'area metropolitana torinese, dove la complessità e la diversità territoriale richiedono strumenti sempre più evoluti". "La gestione dellE emergenze è uno degli ambiti in cui l'innovazione può davvero fare la differenza, salvando tempo e, soprattutto, vite", aggiunge Clelia Imberti, presidente della Consulta per l'Innovazione di Anci Piemonte, mentre Antonello Angeleri segretario generale di Anfov evidenzia come le emergenze richiedano oggi "un salto di qualità nella capacità di comunicare e coordinarsi. Le tecnologie digitali rappresentano una leva fondamentale".