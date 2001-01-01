MANOVRE AL CENTRO(SINISTRA)

Questa Margherita (non) s'ha da fare. Nostalgia e scetticismo tra i reduci del 2001

Reunion tra vecchie glorie del centrismo torinese. De Michele spinge verso il campo largo, Merlo è scettico. Vernetti saggia il ritorno sulla scena, magari saltando sul taxi di Calenda: "Tutto bello, ma il taglia-incolla di 25 anni fa non può funzionare"

Riformisti e campo largo, che fare? Un quesito ricorrente in questa fase: con l’avvicinarsi delle elezioni Politiche, le varie anime della galassia centrista devono decidere da che parte stare. Aderire alla coalizione di centrosinistra per influenzarne le scelte, come suggerisce l’ex premier Matteo Renzi? Starne fuori e provare ad aggregare un contenitore alternativo, replicando l’esperienza del Terzo Polo, seguendo Carlo Calenda e Luigi Marattin? Se lo sono chiesto anche alcuni navigati frequentatori della scena politica, riunitisi ieri all’Educatorio della Provvidenza di Torino in un incontro dal titolo emblematico: “C’era una volta la Margherita. E oggi?”. Per qualcuno il seme può ancora germogliare, per altri il fiore è ormai appassito da tempo.

La reunion

Per discutere se una Margherita 2.0 possa davvero nascere – e soprattutto avere un senso nell’Italia del 2026 – sul palco si sono ritrovati tre reduci dell’esperienza originaria: quel partito nato nel 2001 dall’incontro tra ex democristiani del Partito Popolare Italiano, radicali, liberali e socialdemocratici, con Francesco Rutelli nel ruolo di federatore. Accanto al padrone di casa Pino De Michele – già fondatore di quell’Alleanza per Torino che nel 1993 contribuì a portare Valentino Castellani a Palazzo Civico – c’erano due ex parlamentari: Giorgio Merlo e Gianni Vernetti.

Il primo, pur non sedendo tra i banchi di Montecitorio dal 2013, non ha mai lasciato la politica: è stato sindaco di Pragelato e nel 2022 ha provato a rientrare in Parlamento candidandosi con il Terzo Polo, senza riuscirci. Chissà che il prossimo anno non ci riprovi. Vernetti, invece, ha abbandonato la politica attiva ormai da un decennio, dedicandosi all’attività di editorialista e saggista, ma anche lui si sta riaffacciando sulla scena e potrebbe cedere al corteggiamento di Calenda, che avrebbe già pronto un posto per lui nelle liste di Azione per le prossime Politiche. Il Churchill dei Parioli con il Luttwak di via della Rocca.

Dal bipolarismo al bipopulismo

Se De Michele guarda con favore al Campo Largo, considerato “l’unica possibilità per evitare che Ignazio La Russa vada al Quirinale”, auspicando che Azione segua il “modello Moncalieri” – dove sostiene il candidato di centrosinistra Lorenzo Mauro – anziché il “modello Venaria”, dove al contrario appoggia il centrodestra con Fabio Giulivi, Merlo e Vernetti si mostrano assai più scettici.

“È sempre un bene quando le varie anime del riformismo si incontrano, ma non si può pensare di fare un taglia e incolla di un’esperienza di 25 anni fa”, osserva Vernetti, aggiungendo che rispetto al 2001 è cambiato il mondo e che in Italia si è passati “dal bipolarismo al bipopulismo, con Giuseppe Conte da una parte e Matteo Salvini dall’altra”.

Uno scenario con cui i centristi di oggi devono convivere e che è ampiamente condiviso dal suo vecchio compagno di partito: “Da una parte abbiamo una coalizione di destra-centro, dall’altra una sinistra che presenta varie sfaccettature: quella massimalista della Elly Schlein, quella populista di Conte, quella estremista del duo Angelo Bonelli-Nicola Fratoianni e quella parasindacale della Cgil”, sostiene Merlo.

In un panorama del genere, collocarsi e incidere diventa complicato. Così riappare il sogno dell’agenda Draghi, sorretta da una coalizione di forze moderate capace di disinnescare gli opposti estremismi. Per il momento, poco più di un’utopia.

Aprire ai Propal? No grazie

Tra i presenti c’è anche chi, come il fondatore di Laboratorio Civico Federico De Giuli, figlio di uno dei principali supporter della stagione di Castellani, propone di allargare il campo aprendosi ai più giovani, mobilitati dalle manifestazioni a sostegno della Palestina: “Dobbiamo ascoltare le loro istanze. C’è un mondo che, dietro i nostri bei discorsi, cerca soluzioni ai mali del mondo”. Obiezione respinta da gran parte degli astanti, sotto lo sguardo compiaciuto di Vernetti, che al primo accenno di apertura al mondo Propal ha rischiato un mancamento.

In sala si vede anche un’altra vecchia volpe della politica piemontese, Osvaldo Napoli, storico parlamentare azzurro poi approdato in Azione. Invitato da De Michele a prendere la parola dal palco, preferisce però restarsene in disparte. Questa Margherita 2.0 forse s’ha da fare, forse no. Per ora non è neppure un bocciolo.