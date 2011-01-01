Grimaldi (Avs), Mirafiori scompare dal piano strategico Stellantis

"I 60 miliardi di investimenti del Piano strategico e i 60 nuovi modelli non faranno a meno del marchio Fiat. 20 avranno quel marchio, un marchio italiano. Semplicemente, non saranno prodotti in Italia e a Torino. Mirafiori scompare dal Piano mentre 'festeggia' 18 anni di cassa integrazione, su Cassino regna l'incertezza, nessun progetto per Maserati". Lo dichiara Marco Grimaldi di Avs. "Stellantis in Italia oggi - prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi - conta poco più di 30 mila lavoratori e oltre la metà è in cassa integrazione o con contratti di solidarietà. L'azienda pensa al futuro in Nord Africa. Per il presente, il vero ritorno è negli Usa, con l'Europa lasciata a gestire una riduzione di capacità di 800mila unità. L'Italia è l'ultima ruota del carro e forse qualcuno dovrebbe avvisare Urso. Invece di raccontare il migliore dei mondi possibili, in cui l'Italia sarebbe tornata al centro delle strategie dell'azienda, il Governo - conclude Grimaldi - trovi il coraggio di chiedere conto a chi non fa altro che prenderci in giro".