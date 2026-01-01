Sondaggio: 65,7% dei genovesi soddisfatto della sindaca Salis

Il 65,7% dei genovesi è soddisfatto del primo anno di operato della sindaca di Genova Silvia Salis esprimendo un voto pari o sopra al 6 in una scala da 1 a 10, il 34,3% è insoddisfatto esprimendo un voto da 1 a 5. Sono i dati emersi da un sondaggio dell'istituto di ricerca Izi basato su un campione di 1.002 maggiorenni intervistati nel capoluogo ligure dall'11 al 18 maggio 2026. Secondo il sondaggio, i punti di forza riconosciuti all'amministrazione Salis sono: per il 37,8% la capacità comunicativa e la forte presenza mediatica, per il 22,4% l'attenzione alle politiche sociali, di inclusione, dei diritti civili e per la casa, per l'11,5% il profilo civico e l'indipendenza dalle logiche di partito, per il 7,7% la capacità di aggregare e mantenere una coalizione ampia e trasversale, per il 4,4% il solido background sportivo e manageriale maturato in precedenza, mentre il 16,3% non sa. Tra gli ambiti più performanti: i grandi eventi con il 68,8% degli intervistati soddisfatti dalla gestione della nuova amministrazione, i diritti Lgbtqia+ con il 68,4%, la promozione culturale con il 68,3% e lo sviluppo turistico con il 66,9%. Tra gli ambiti meno performanti: l'occupazione con il 55,3% di soddisfatti, i trasporti pubblici con il 55,2%, le grandi opere infrastrutturali e viabilità con il 54,6% e l'emergenza abitativa con il 54,3%. Secondo il sondaggio, le principali preoccupazioni dei cittadini di Genova sono la crisi dell'occupazione, i ritardi burocratici o statali sulle grandi infrastrutture, la crisi demografica e il dissesto idrogeologico. Per il 43,9% degli intervistati gli effetti della gestione Salis sulla reputazione della città hanno avuto un impatto positivo sull'immagine di Genova, per il 23,2% invariato, per il 13,5% controverso e per il 19,4% negativo. Tra le iniziative della nuova Giunta più apprezzate il piano di sicurezza urbana con il potenziamento della Polizia locale dal 60,4% degli intervistati, l'introduzione del salario minimo a 9 euro in tutti gli appalti comunali dal 56,9% e la creazione della della Scuola delle professioni del mare dal 56,3%. Tra le iniziative più disprezzate la proposta di una cabinovia in Val Bisagno dal 44,1% degli intervistati, l'introduzione della tassa di sbarco sui crocieristi dal 32,4% e l'implementazione capillare delle 'Zone 30' dal 26,1%.