Indagine Fadoi, 1 internista su 4 pensa di lasciare o passare al privato

In Piemonte più della metà degli internisti ha vissuto periodi di burnout e un medico su quattro pensa di lasciare anticipatamente il lavoro o di passare al privato. E' quanto risulta da una indagine della Fadoi (Federazione dei medici internisti ospedalieri) sullo stato di lavoro nei reparti di Medicina Interna, presentata al 31esimo congresso nazionale Fadoi di Rimini. In Piemonte la presenza dei gettonisti nei Pronto soccorso resta significativa e si accompagna a una quota non trascurabile di medici che valuta il privato o l'uscita anticipata dal lavoro. Il rischio, sottolinea la Federazione, è che la carenza di organici si autoalimenti: meno personale stabile significa turni più pesanti, e turni più pesanti rendono meno attrattivo restare in ospedale. Attualmente afferma di sentirsi in burnout 1 internista su 6. E questo per chi lavora in ospedale può voler dire minore lucidità, e quando tale condizione riguarda una quota rilevante dei professionisti, il problema diventa organizzativo e non può essere lasciato alla resistenza individuale dei singoli medici. Le due priorità per gli internisti sono "più personale e più riconoscimento per la medicina interna": il primo perché "la carenza di personale può generare errori nella pratica clinica" e il secondo per "rendere coerente l'organizzazione dei reparti con la complessità reale dei pazienti assistiti". "I dati regionali - afferma la Federazione - confermano che la medicina interna è uno dei punti nevralgici dell'ospedale: qui arrivano pazienti fragili, anziani, spesso con più patologie contemporaneamente. Per questo servono organici adeguati, team stabili e un riconoscimento coerente della complessità assistenziale. Non è una questione corporativa: ne va della salute dei medici, ma soprattutto della sicurezza dei pazienti".