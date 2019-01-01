Confesercenti, caro energia costerà 3 miliardi al terziario

Nel 2026 il caro energia rischia di costare al terziario circa 3 miliardi di euro in più ogni anno rispetto al periodo pre-Covid. È la stima di Confesercenti, che applica a bar, ristoranti, alberghi, esercizi alimentari e supermercati i maggiori costi di elettricità e gas registrati dal 2019 a oggi. Secondo le elaborazioni fatte su dati Istat e Arera, la spesa per il gas di un ristorante è salita da 4.900 a 7.500 euro l'anno (+53%) e quella per l'elettricità da 9.000 a 11.300 euro (+25,6%). Un albergo da trenta camere paga oggi 9.600 euro di gas contro i 6.150 di sette anni fa (+56%) e 33.600 euro di elettricità contro i 26.400 del 2019 (+27,3%). Aumenti che, spalmati su centinaia di migliaia di esercizi, si traducono in una stangata complessiva da circa tre miliardi. "Da quattro anni, complici i conflitti che si sono susseguiti, i prezzi dell'energia restano stabilmente più alti rispetto al 2019: dopo i picchi del 2023 c'è stato un parziale rientro, ma le bollette si sono assestate su livelli intorno al 40% sopra quelli pre-Covid, per le famiglie come per le imprese. È questo a rendere ancora più necessaria una correzione strutturale - afferma il presidente nazionale di Confesercenti, Nico Gronchi -. Per un ristorante o un piccolo albergo questi rincari valgono migliaia di euro in più all'anno, su attività che hanno già i margini compressi da inflazione, affitti e costo del lavoro". Se i vari "decreti bollette" hanno dato "una prima risposta" si tratta comunque di "una risposta emergenziale" dall'effetto "limitato", con una riduzione delle bollette per il terziario che "non supera il 2%". "Il problema è strutturale e chiede strumenti permanenti: ridurre in modo stabile la componente fiscale e gli oneri che gravano su gas ed elettricità è la leva più immediata per dare respiro alle imprese, senza attendere i tempi della transizione".