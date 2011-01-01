Cinque anni da tragedia Mottarone, "pesante ombra di morte"

"La funivia ancora ferma e inutilizzata è una pesante ombra di morte. Mi auguro che questa situazione non prosegua in saecula saeculorum. Il Mottarone merita che questa pesante coperta di morte venga sollevata". Lo ha detto don Gianluca Villa, parroco di Stresa, durante la messa celebrata nella chiesa della Madonna della Neve, in vetta al Mottarone, nel giorno del quinto anniversario dell'incidente della funivia nel quale morirono 14 persone. Don Villa, di fronte ad alcuni famigliari delle vittime, ha parlato di una "ferita aperta", di una "violenza ingiusta e improvvisa", le cui "piaghe del cuore restano aperte, come le piaghe dei santi". "Negligenza e irresponsabilità si possono materializzare in un cavo spezzato che ha spezzato la speranza delle persone qui presenti" ha aggiunto don Villa. "Il Mottarone sia un monito contro la voce maligna del 'tanto non succede niente'".