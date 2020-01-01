ALLE URNE

Il Bucintoro del campo largo naviga tra Venezia e Venaria

Tra gli oltre 6 milioni chiamati a scegliere il sindaco ci sono 260mila piemontesi. E c'è anche un curioso collegamento tra la Serenissima e il comune sede della Reggia: un filo storico che attraversa tre secoli e oggi finisce per intrecciarsi con le sfide elettorali

Venezia si prende i riflettori nazionali, con il campo largo che tenta con il dem Andrea Martella di strappare Palazzo Manin lasciato in eredità da Luigi Brugnaro dopo dieci anni di amministrazione di centrodestra, ma anche il resto d’Italia presenta sfide elettorali interessanti, e il Piemonte non fa eccezione.

In questa competizione, c’è persino un filo che collega la Serenissima con uno dei Comuni piemontesi al voto. A Venaria Reale, infatti, è conservato il Bucintoro dei Savoia, la sontuosa “reggia galleggiante” fatta costruire da Vittorio Amedeo II nei cantieri veneziani e arrivata a Torino nel 1731 risalendo il Po. Un simbolo di potere galleggiante, sopravvissuto persino alla distruzione della sfarzosa galea dei Dogi. E in fondo anche queste comunali assomigliano un po’ a quella lunga traversata: Venezia è il palcoscenico nazionale dove il campo largo tenta l’assalto al centrodestra, esattamente quello che cercano di fare nella città alle porte di Torino.

Voto in ogni provincia

Oggi, domenica 24, e domani, lunedì 25 maggio, sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati alle urne in 743 comuni, tra cui 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. In Piemonte sono invece 79 i comuni dove ai seggi per le elezioni comunali sono chiamati a esprimersi poco più di 260mila elettori. Nessun capoluogo di provincia in ballo, ma la tornata rappresenta comunque la prima vera cartina di tornasole in vista del 2027, quando toccherà a Torino, Novara, Cuneo, Asti e Alessandria. In cinque comuni – Moncalieri, Venaria Reale, Alpignano, Trecate e Valenza – il numero di aventi diritto al voto supera la soglia dei 15mila abitanti, attivando così il sistema maggioritario a doppio turno. Chi non raggiungerà il 50% più uno dovrà tornare alle urne il 7 e 8 giugno. E da quei ballottaggi potrebbe arrivare più di una sorpresa.

Negli altri 74 comuni al voto non è previsto il ballottaggio. La distribuzione territoriale vede 23 comuni chiamati alle urne nella Città metropolitana di Torino, 18 nella provincia di Cuneo, 16 in quella di Alessandria, 6 nel Novarese, 5 nel Verbano Cusio Ossola e altrettanti nel Vercellese, 3 nell’Astigiano e 3 nel Biellese. Nell’area metropolitana subalpina si voterà anche a Castellamonte, Givoletto, Sestriere, Valperga e Venaus, tra gli altri. Tra le curiosità della tornata c’è Briga Alta, nel Cuneese, secondo comune meno popoloso d’Italia con appena 42 abitanti.

Moncalieri, successione annunciata

Con i suoi oltre 56mila elettori – che la rendono la quinta città del Piemonte – Moncalieri è il comune più importante al voto in questa tornata. La posta in gioco, però, sembra già definita: il centrosinistra schiera Lorenzo Mauro, già portavoce del sindaco uscente dem Paolo Montagna, in perfetta continuità con una stagione amministrativa che nel 2020 aveva portato Montagna a conquistare il 65,10% dei voti già al primo turno.

Mauro si presenta alla guida di una coalizione ampia sostenuta da sei liste, con dentro Pd, Avs, Azione e Italia Viva. Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, però, il Movimento 5 Stelle a Moncalieri non si presenta e non sostiene il candidato progressista.

Dal canto suo, il centrodestra non è mai sembrato davvero all’altezza della sfida. Dopo settimane di incertezza ha puntato sull’imprenditore dolciario Maurizio Fontana, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Ma la coalizione non è l’unica espressione della destra in campo: Arturo Calligaro, veterano della politica locale ed ex capogruppo leghista in consiglio comunale, corre con la lista “L’Altra Destra”, collegata all’universo vannacciano di Futuro Nazionale. Calligaro ha lasciato il Carroccio in polemica con il commissariamento della sezione locale, portando con sé altri ex consiglieri del partito. A completare il quadro c’è Salvatore Moschetto, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, la formazione “rossobruna” di Marco Rizzo e Francesco Toscano.

La vittoria di Mauro già al primo turno appare lo scenario più probabile: il vero interrogativo è capire quanto la frammentazione della destra finirà per amplificare il vantaggio del centrosinistra.

Venaria, il vero test politico

La partita più incerta e politicamente più significativa si gioca a Venaria Reale, comune di oltre 32mila elettori alle porte di Torino. Cinque anni fa il centrodestra riuscì a strappare questa storica roccaforte rossa al termine di un ballottaggio tiratissimo: Fabio Giulivi venne eletto sindaco nel 2020 e ora cerca la riconferma sostenuto da sei liste, tra cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. E Azione di Carlo Calenda che con la sua luogotenente piemontese, Daniela Ruffino, ha deciso di appoggiarlo “riconoscendo il buon governo espresso in questi anni”.

Sul fronte opposto il centrosinistra punta invece su Mirco Repetto, storico direttore artistico del Teatro Concordia, sostenuto da un vero campo largo che comprende Pd, Movimento 5 Stelle, Avs e due liste civiche. Stavolta, rispetto al 2020, i pentastellati sono dentro la coalizione progressista e questo potrebbe cambiare gli equilibri. Cinque anni fa infatti il voto progressista si era disperso in più candidature: Giulivi si fermò al 41,81%, Rossana Schillaci raccolse il 32,37%, mentre i civici di Alessandro Brescia arrivarono al 18,80% e il M5s di Gioacchino Barcellona al 7,03%.

Completano il quadro Andrea Accorsi, sostenuto da un raggruppamento civico dichiaratamente apartitico, e Domenico Martelli con “Venaria Rossa”, lista formata da Pci e Rifondazione Comunista. È qui che il ballottaggio appare più probabile e più carico di conseguenze politiche: Venaria è il vero test piemontese sul funzionamento del campo largo.

Alpignano, sfida apertissima

Alpignano supera di poco i 15mila abitanti, ma la sua partita è tutt’altro che secondaria. Il sindaco uscente Steven Palmieri, espressione di un civismo progressista, punta al secondo mandato dopo aver vinto nel 2020 il ballottaggio con oltre il 69% dei voti.

Palmieri ha scelto anche stavolta una formula civica, senza simboli di partito troppo visibili, anche se nella coalizione sono chiaramente riconoscibili riferimenti a centrosinistra e M5s. A contendergli il municipio c’è l’ex sindaco Andrea Oliva, sostenuto da cinque liste tra cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

A complicare i giochi è poi la candidatura di Roberto Canola, vicino all’area ecologista e sostenuto da una civica nella quale confluiscono anche pezzi di centrosinistra e ambientalismo. In corsa anche Marco Nuzzo. È una delle competizioni dove il ballottaggio appare tutt’altro che improbabile.

Trecate, resa dei conti nel centrodestra

A Trecate, oltre 20mila elettori nel Novarese, si arriva alle urne dopo quasi un anno di commissariamento seguito alla caduta anticipata della giunta di centrodestra guidata da Federico Binatti. Ed è proprio il centrodestra a presentarsi profondamente spaccato. Da un lato Rosa Criscuolo, fedelissima di Binatti, sostenuta da liste civiche in continuità con l’esperienza uscente e da un’area vicina ai vannacciani; dall’altro Roberto Minera, candidato ufficiale di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

In mezzo prova a inserirsi il centrosinistra compatto – Movimento 5 Stelle compreso – che punta sull’avvocato Raffaele Sacco. Trecate, nodo logistico e ferroviario ai confini con la Lombardia, rappresenta forse il caso più emblematico di questa tornata: una resa dei conti tutta interna alla destra, con il rischio concreto di spalancare spazi inattesi agli avversari.

Valenza, città dell’oro senza eredi designati

A Valenza, capitale italiana dell’oreficeria, il centrodestra si presenta senza il sindaco uscente Maurizio Oddone, leghista al primo mandato che non è stato ricandidato. La coalizione punta così su Alessia Zaio, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e civiche. Sul fronte opposto Marilena Griva guida il centrosinistra con Pd e Avs, mentre il Movimento 5 Stelle garantisce un sostegno esterno.

Ma l’incognita vera è Luca Ballerini, già arrivato al ballottaggio nel 2020 contro Oddone e ora di nuovo in campo con una proposta civica e centrista sostenuta anche da Azione. Completa il quadro Alessandro Deangelis con una lista autonoma.

Il ballottaggio è tutt’altro che remoto. E non è escluso che proprio Valenza possa trasformarsi nel laboratorio di future ricomposizioni – o ulteriori fratture – tra area riformista, civismo e centrosinistra.