Detenuto appicca un incendio in cella a Ivrea, due agenti intossicati

Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Ivrea sono intervenuti nella serata di ieri per un incendio che si è sviluppato in una cella. A darne notizia il sindacato autonomo Osapp. Secondo quanto ricostruito, intorno alle ore 19.20 un detenuto collocato nella sezione del quarto piano ha richiesto di essere accompagnato dal personale sanitario. Durante l'attesa ha appiccato un incendio all'interno della propria camera, barricandosi nel bagno. L'intervento degli agenti ha consentito di contenere l'incendio e di mettere in sicurezza il detenuto, evitando conseguenze più gravi. Nel corso delle operazioni, due agenti sono rimasti lievemente intossicati e hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea: sono stati dimessi con prognosi di tre giorni. "Gli uomini della polizia penitenziaria in servizio a Ivrea, nonostante la gravissima carenza di organico, continuano quotidianamente a svolgere il proprio lavoro con abnegazione, professionalità e grande attenzione, garantendo sicurezza e gestione delle emergenze anche in situazioni particolarmente complesse", commenta il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, che ha espresso apprezzamento per la professionalità dimostrata dal personale intervenuto nella gestione dell'emergenza.