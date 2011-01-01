Sanità, manifestazione a Torino sotto il palazzo della Regione Piemonte

È in corso la manifestazione regionale a difesa della sanità pubblica in Piemonte, organizzata dal Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure. Aderiscono oltre 40 realtà, a partire da Cgil, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo), il sindacato Anaao Assomed e - tra le altre -, l'Ordine degli assistenti sociali, Arci e Libera. Cisl, Uil, Cimo, i sindacati degli infermieri Nursind e Nursing up sono tra coloro che hanno annunciato la non adesione. Una volta partito, il corteo sfilerà sino alle Molinette. I promotori contestano in particolare liste d'attesa "con tempi infiniti", la "mancanza di più di 15mila professionisti della salute" e la mancanza di posti per "novemila non autosufficienti in attesa della convenzione per le rette in Rsa".