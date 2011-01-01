Riaprono le strade alpine di Pian del Re e colle della Lombarda

La Provincia di Cuneo ha riaperto al transito alcune delle strade alpine più frequentate del Cuneese. Dopo il tratto della provinciale 234 tra Pian della Regina e Pian del Re, in alta valle Po, oggi è stata la volta della provinciale 255 in valle Stura, nuovamente percorribile da mezzogiorno fino al Colle della Lombarda e al Santuario di Sant'Anna di Vinadio. I provvedimenti, molto attesi da escursionisti, ciclisti e motociclisti, segnano di fatto l'avvio della stagione estiva in quota, e "giungono - spiega la Provincia - al termine delle operazioni stagionali di sgombero neve e di ripristino delle condizioni di sicurezza eseguite dal Settore Viabilità" Sant'Anna di Vinadio, il santuario più alto d'Europa aprirà ufficialmente domenica 14 giugno. Restano invece ancora chiusi per qualche giorno alcuni dei principali valichi alpini della Granda: il Colle dell'Agnello, il Colle di Sampeyre e il Colle Fauniera. Proprio sul Fauniera proseguono le operazioni di sgombero neve.