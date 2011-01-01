Binzoni (FdI), marcia per la sanità è strumentale e ideologica

"Strumentale e ideologica". Così Alessandra Binzoni, consigliera regionale per FdI in Piemonte, definisce la manifestazione di oggi a Torino sul "diritto alla salute". "Se ancora c'erano dubbi sulla portata e gli obiettivi della marcia - afferma - a toglierli hanno pensato Cisl, Uil e i sindacati delle categorie che si sono sfilati. La Cgil, del resto, ci ha abituati: non scende in piazza per contestare nel merito, ma per criticare i governi di centrodestra a prescindere. Tanto è vero che quando la sanità piemontese era davvero costretta a un piano di rientro, come durante il mandato della giunta Chiamparino, si è ben guardata da organizzare iniziative simili". Binzoni osserva che "non si comprende poi quale sarebbero le motivazioni di questa protesta a fronte di una Regione che investe risorse ingenti per migliorare i servizi, che fa crescere il numero di prestazioni erogate, che aumenta il personale di oltre 4000 unità, che apre nuove case di comunità, che ha avviato un ambizioso programma di nuove costruzioni ospedaliere e che ha da poco varato un nuovo Piano socio-sanitario che mancava da decenni". "Nessuno - aggiunge - nega che ci siano ancora delle criticità, ma è innegabile che le Giunte Cirio, soprattutto in questi ultimi due anni, abbiano fatto grandi passi in avanti, tant'è che nel 2025 le prestazioni fornite hanno per la prima volta superato quelle dell'ultimo anno pre-Covid".