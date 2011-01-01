Marcia per la sanità: Airaudo, stupito che ci si concentri su chi non viene

"Sono stupito che in questi giorni si siano concentrati tutti a discutere di chi non veniva, vorrei che si concentrassero i politici, tutti, di tutti i colori, su chi viene". Così Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte, a margine della manifestazione regionale a difesa della sanità pubblica in Piemonte, organizzata dal Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure. Il riferimento è alla mancata adesione dei sindacati Cisl e Uil, oltre che di alcuni ordini professionali e sindacati di infermieri. "Perché non ci si può lamentare - aggiunge - che i cittadini non votano e poi quando i cittadini partecipano non li si ascolta. Il problema non è chi non viene, il problema è ascoltare chi viene, chi crede ancora che il pubblico debba fare il suo ruolo", come "chi amministra politicamente". "Noi vogliamo - ha detto Airaudo - che la sanità resti pubblica, vogliamo che i cittadini più fragili vengano assistiti e non lasciati soli". In questo senso "qui noi abbiamo liste d'attesa per andare in Rsa, liste d'attesa per fare le visite. In questa regione abbiamo 6000 infermieri in meno, abbiamo 1500 medici ospedalieri in meno rispetto al 2019, il pre covid così, e a quello che servirebbe, tant'è che continua un lento scivolamento verso la sanità privata".