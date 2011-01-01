Gribaudo (Pd), in Piemonte gravi problemi nella sanità e molta propaganda

"Siamo qui a manifestare un diritto, il diritto alla cura, il diritto a difendere la nostra sanità pubblica che è sempre stata un'eccellenza nel Paese, e invece in questa Regione ci sono grossissimi problemi, mancano 10.000 operatrici e operatori del sistema sanitario, ci sono dei ritardi troppo grandi nell'attuazione del Pnrr, senza contare che manca una visione d'insieme". Così la deputata Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd, oggi a Torino a margine della manifestazione regionale a difesa della sanità pubblica in Piemonte, organizzata dal Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure. "E c'è anche - ha aggiunto - molta propaganda da parte questa Regione, che si occupa più di aprire stanze d'ascolto e contrastare dei diritti come quello all'aborto, anziché tutelare la salute dei cittadini e delle cittadine piemontesi. Noi crediamo che sia fondamentale ricordare che la sanità non può essere un privilegio solo per chi se lo può permettere, ma abbiamo la necessità di ricordare a tutti che le liste d'attesa vanno abbattute e bisogna fare in modo che tutte le persone possano curarsi, così come previsto dalla Costituzione".