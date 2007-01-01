Morto Luciano Vandone, economista prestato alla politica

E' morto ad Alessandria Luciano Vandone, economista e figura di spicco della politica cittadina. Aveva 88 anni. Vandone è stato professore ordinario di Economia Internazionale all'Università di Genova, ha ricoperto incarichi di consulenza aziendale in grandi Gruppi industriali (come Ansaldo e Italimpianti) ed è stato consigliere economico dell'Intersind e vicepresidente della Cassa di risparmio di Alessandria. Nel 1964 fu eletto consigliere comunale per la Dc, quindi diventò assessore alle finanze. Tra il 1980 e il 1985 fu consigliere provinciale. Dal 2007 al 2012 ha di nuovo avuto la delega al Bilancio nella giunta di centrodestra del sindaco Piercarlo Fabbio (Fi). "Stiamo parlando - sottolinea lo stesso Fabbio - di una delle personalità più importanti dell'economia cittadina e non solo. Un economista prestato alla vita politica. Parlando con rispetto, la differenza tra Luciano e gli altri assessori è che lui era un economista e non un 'contabile'". A Vandone non piacevano solo i numeri. Ad appassionarlo anche i motori, soprattutto per il figlio Fabiano, fratello di Federica, che è stato anche pilota di Formula 3.