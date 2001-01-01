RETROSCENA

La marcia di Airaudo punta al 40° piano del Grattacielo

Cinquemila in piazza per difendere la sanità pubblica, ma il vero vincitore della marcia è il leader della Cgil che incassa la consacrazione politica. E nella sinistra piemontese già si ragiona sul suo futuro dopo il sindacato: Parlamento, Regione o entrambe

Si vedrà nelle prossime settimane quanto abbia inciso davvero la marcia per la sanità di sabato scorso a Torino. La sensazione, al netto dei cori, delle bandiere rosse e delle invettive contro la privatizzazione, è che gli effetti concreti saranno grosso modo gli stessi del corteo di tre anni fa: qualche titolo, un po’ di pressione politica e il solito rituale del confronto permanente con la Regione Piemonte. Nulla che non fosse già in piedi prima che il serpentone partisse dal Grattacielo per infilarsi lungo via Nizza fino alle Molinette.

Il tavolo tecnico sulle assunzioni continuerà a riunirsi come ha fatto finora attraverso l’Osservatorio regionale sul personale sanitario — dentro Regione, sindacati, università e Azienda Zero — nel tentativo di far quadrare un’equazione impossibile: aumentare medici e infermieri con casse sempre più magre. Del resto, la piattaforma della mobilitazione aveva una consistenza piuttosto aleatoria: chi mai si dichiarerebbe contro la sanità pubblica o contro “il diritto alla tutela della salute e alle cure”, come recita l’insegna del Comitato che raccoglie 45 sigle tra associazioni e comitati civici ma che, nei fatti, parlava soprattutto con la voce della Cgil e contava sulla sponda politica del Pd e delle opposizioni? Molto più complicato è passare dalle parole alle corsie. Ma la scorciatoia della piazza, per definizione, questi problemi non se li pone.

5mila in piazza e un unico vincitore

Eppure, nonostante il mezzo flop – cinquemila persone, meno della metà rispetto ai 10-12 mila del 2023 – un risultato la manifestazione l’ha prodotto eccome: l’incoronazione definitiva di Giorgio Airaudo a leader indiscusso della sinistra sindacal-movimentista piemontese.

Il triumvirato era evidente già in testa al corteo: il segretario della Cgil Piemonte, a corollario il presidente dell’Ordine dei medici Guido Giustetto e la pasionaria dell’Anaao-Assomed Chiara Rivetti. Questa l’anima vera della mobilitazione, molto più dei comitati e delle associazioni di contorno. Anche se questa volta a reggere lo striscione hanno chiamato persone meno connotate.

Alla vigilia erano piovute accuse di eccessivo protagonismo da ogni lato: dalla Regione, dai partiti del centrodestra, ma anche da Cisl e Uil e da una lunga teoria di sigle sanitarie — infermieri, anestesisti, medici di famiglia — che avevano deciso di sfilarsi denunciando una piazza troppo politicizzata. Airaudo aveva tentato di disinnescare le accuse di eccessivo protagonismo sfoderando una giustificazione dal tono quasi tranquillizzante: “Tra un anno me ne andrò in pensione”. Peccato che quella che doveva sembrare una smentita abbia avuto l’effetto opposto. Perché persino nella sinistra torinese ormai da tempo circola un sospetto sempre meno sussurrato: che il “compagno Giorgio” stia usando anche questa stagione di mobilitazione come trampolino per il suo prossimo approdo politico.

Il richiamo della politica

Del resto, Airaudo con la politica ha già avuto parecchio a che fare. E pure più di una volta. La prima nel 2013, quando da numero due della Fiom, all’epoca guidata da Maurizio Landini, Nichi Vendola alla ricerca di volti “carismatici”, lo spedisce alla Camera con Sel, capolista nelle due circoscrizioni del Piemonte. Nel 2018 tenta ancora la strada delle urne candidandosi al Senato con Liberi e Uguali – il cartello che mette insieme Bersani, Speranza, Sinistra Italiana e la civatiana Possibile – ma finisce travolto dalla débâcle della sinistra e resta fuori dal Parlamento.

La seconda nel 2016, quando tentò la scalata a Palazzo Civico con Torino in Comune, l’esperimento neo-municipalista ispirato alla “Barcelona en Comù” di Ada Colau, dentro cui finirono Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista. Doveva essere “il campo alternativo” al Pd renziano. Finì per diventare il contributo decisivo alla caduta di Piero Fassino e alla consegna di Torino ai grillini di Chiara Appendino, con la quale peraltro ha sempre mantenuto ottimi rapporti. Il bottino personale fu impietoso: 14.166 voti, il 3,7%. Eletto consigliere comunale, si dimise appena 18 giorni dopo il ballottaggio.

Nel frattempo, a Roma, aveva sposato la linea dura di Nicola Fratoianni contro Matteo Renzi e il Pd. Votò contro il decreto degli 80 euro, difese l’articolo 18 presentando un emendamento ad hoc e nel congresso di Rimini del 2017 si schierò ancora con Fratoianni contro Arturo Scotto. Poi arrivò la sonora trombatura. Fine della carriera? Macché. Le porte di via Pedrotti, quartier generale della Cgil, per lui sono sempre rimaste spalancate. Altro che separazione tra sindacato e partito o le menate sulla cinghia di trasmissione. Nel marzo 2022 è tornato addirittura dalla porta principale: segretario regionale.

Dalla Fgci ai No Tav

Airaudo, 66 anni il prossimo 16 agosto, appartiene all’album di famiglia della sinistra torinese. È uno degli ultimi della nidiata cresciuta in via Chiesa della Salute, storica sede del Pci subalpino. Quando lui guidava la Fgci, la sua stanza era a un tiro di schioppo da quella del segretario provinciale, un certo Fassino.

Perito elettronico, un vero solo mestiere per tutta la vita: sindacalista. Dai primi incarichi per sindacalizzare i giovani assunti con i contratti di formazione lavoro alla Fiat Mirafiori, fino alla Settima Lega Fiom-Cgil di Collegno, dove segue le piccole aziende del territorio e poi Pininfarina, Bertone e il gruppo Magneti Marelli. Nel 2001 approda alla guida della Fiom torinese, ruolo che manterrà fino al 2009, prima del salto alla segreteria regionale piemontese nel 2010. Un cursus honorum tutto dentro il mondo dei metalmeccanici Cgil, prima della metamorfosi in habitué dei palchi e delle piazze, applaudito nei cortei, sempre più a suo agio nella dimensione pubblica e movimentista.

Anni fa, sul blog ospitato dal Fatto Quotidiano, si descriveva così: “Politicamente sono un esiliato di sinistra, orfano di Berlinguer e stufo dei trasformismi opportunistici”. Una definizione che ancora oggi è la sua carta d’identità.

Operazione Grattacielo?

Ed eccoci alla domanda che serpeggia tra i dirigenti della sinistra piemontese: dove vuole andare davvero Airaudo? Non certo ai giardinetti o a fare l’umarel davanti ai cantieri della Tav. L’ipotesi più semplice è quella di una candidatura alle politiche nel 2027 con Avs. In fondo, sarebbe perfettamente coerente con il suo percorso politico e con i rapporti costruiti negli anni con Fratoianni e l’universo rosso-verde.

Ma chi lo conosce da tempo giura che nella sua testa stia prendendo forma qualcosa di più ambizioso: tentare addirittura la corsa alla presidenza della Regione Piemonte. E del resto l’una – la candidatura alle Politiche – non esclude affatto l’altra – quella a governatore – anzi potrebbe rappresentare soltanto il preriscaldamento in vista della partita più sostanziosa. E non è un caso – fanno notare i detrattori – che abbia scelto la sanità, che è il vero “core” della Regione, per caratterizzare la sua presenza pubblica nell’ultimo scorcio del mandato.

Scenario che oggi sembra fantapolitica, ma fino a un certo punto. Perché il centrodestra sarà orfano di Alberto Cirio e il campo largo piemontese resta una creatura incompiuta dopo il naufragio del 2024 con il veto grillino. In questo quadro, il sindacalista con pedigree movimentista, relazioni nazionali e profilo mediatico potrebbe diventare una carta spendibile.

Anche perché tra Pd e Avs il tema è già apertissimo. “Non pensino di chiamarci solo per ratificare nomi scelti da loro”, sibila un esponente di rango dei rossoverdi. Un avvertimento che riecheggia i paletti messi mesi fa da Angelo Bonelli sulla ricandidatura di Stefano Lo Russo, parole che prima della mezza sconfessione hanno mandato nel panico gli stessi compagni torinesi. E poi c’è Elly Schlein. Dopo aver “concesso” Sardegna e Campania a Giuseppe Conte, qualcosa dovrà pur lasciare alla coppia Bonelli-Fratoianni.

Avvisate Grimaldi

Detto ciò, non tutti a sinistra sono pronti a stendere tappeti rossi al ritorno del compagno Giorgio. Per molti sarebbe un coinquilino ingombrante: poco incline a fare squadra, forte di relazioni nazionali autonome e difficilmente incasellabile.

E soprattutto sarebbe un problema enorme per Marco Grimaldi, il vero padre padrone di Avs sotto la Mole. Di vent’anni più giovane, l’ex consigliere comunale e regionale, oggi vicecapogruppo a Montecitorio, ha costruito negli anni un fortino personalissimo. Una ristretta cerchia di amici, in larga parte coetanei, accomunati dagli stessi habitat cittadini: circoli Arci, serate ai Muri, aperitivi e movida radical chic. Un gruppo dirigente con tratti quasi antropologici: progressismo urbano, provenienze borghesi, estetica da assemblea permanente e fedeltà assoluta al capo, molto più a loro agio nei microcosmi “alternativi” della città che nelle periferie operaie. Alice Ravinale, la capogruppo a Palazzo Lascaris, ne è il volto perfetto. Un sistema di potere consolidato anche eliminando senza troppi complimenti possibili concorrenti interni, come capitò a Michele Curto quando tentò di contendergli la leadership.

Grimaldi, raccontano malignamente, non sarebbe esattamente entusiasta all’idea di ritrovarsi tra i piedi uno come Airaudo. Anche perché il “compagno Giorgio”, se mai arrivasse davvero al quarantesimo piano del Grattacielo, ridimensionerebbe di colpo pesi, gerarchie e catene di comando costruite negli anni dal ras rossoverde.

L’ex studente dell’Einstein che sembra non essere mai uscito del tutto dal ruolo di rappresentante d’istituto incarna alla perfezione quella sinistra urbana, movimentista e generazionale che oggi piace tanto ai “Partygiani” di Elly Schlein: circoli, diritti, attivismo permanente e sociologia da Ztl progressista. Un mondo assai diverso da quello da cui arriva Airaudo, ultimo figlio dell’apparato comunista. Più che una sfida personale, è lo spaccato di una sinistra che continua a guardarsi allo specchio cercando il futuro e finisce puntualmente per ritrovare il proprio passato.