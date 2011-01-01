Foti, in Piemonte il 63% delle risorse del Pnrr sono rendicontate

"Il Piemonte aveva 54.000 interventi finanziati, 44.000 sono stati conclusi, 1.550 sono in fase di imminente conclusione, circa 5.500 sono in fase di esecuzione avanzata. I fondi Pnrr sono stati rendicontati per il 63%. Se potessi dire che in tutte le Regioni siamo a questo livello, potrei dormire sonni tranquilli, perché saprei che al 31 agosto avremmo rendicontato tutto". Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenendo all'inaugurazione del Polo di Protezione civile Val Susa, a Bussoleno, in provincia di Torino. Il ministro ha rivolto un "complimento particolare a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa impresa e alla chiusura dei lavori per il Polo in anticipo. Posso dire dunque che la collaborazione istituzionale funziona bene". "Ci sono economisti esperti nel predire il passato che sostengono che dal Pnrr ci si aspettava un aumento più intenso in termini di Pil e dunque questo mancato impatto significa che gli interventi non hanno reso sufficientemente - ha sottolineato Foti -. Io non so cosa possa rendere in termini economici il recupero di questi locali per la realizzazione del Polo Val Susa, ma so cosa rende a livello sociale. Non bisogna sempre economizzare tutto. Oltre al fatto che la presenza di un Polo di Protezione Civile spesso fa risparmiare nel tempo molte risorse", ha concluso.