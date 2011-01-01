Si dà fuoco davanti stabilimento Amazon nel Canavese, è grave

Un uomo di 36 anni nella notte si è dato fuoco nel parcheggio davanti a uno stabilimento Amazon nel Canavese, a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. A quanto si apprende, si è procurato ustioni di terzo grado e il 118, dopo una prima valutazione, ha chiesto il trasporto in elisoccorso al centro grandi ustionati, al Cto di Torino. Le cause del gesto, che ha allarmato chi era nei dintorni e ha chiamato i soccorsi, sarebbero in ragioni personali e l'uomo non sarebbe un dipendente di Amazon, né di una ditta esterna che lavora per la multinazionale.