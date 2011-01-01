Incidenti, un ferito grave e proteste, finisce pari il derby del caos

La Juve è fuori dalla Champions e il Toro rimonta da 0-2 a 2-2, ma il derby della Mole dell'ultima giornata verrà ricordato per la follia che si è scatenata all'esterno dello stadio con i violenti scontri tra tifoserie e forze dell'ordine, in cui un uomo è rimasto ferito gravemente. Un episodio serio che ha determinato il rinvio di un'ora della partita, con i tifosi bianconeri che chiedevano addirittura di non giocarla. In campo, invece, D'Aversa si gode l'imbattibilità casalinga ma dovrà discutere con la società del suo futuro, Spalletti e i suoi invece falliscono l'obiettivo minimo e vanno in Europa League. Prima di arrivare a questo epilogo, però, è successo il caos dentro e fuori dal campo. Tutto è cominciato nel pomeriggio, intorno alle 17, quando nei pressi nello stadio sono scoppiati violenti scontri. Gli ultras della Juve percorrevano in corteo corso Unione Sovietica, i tifosi del Toro si erano radunati al Filadelfia, altri gruppi granata si stavano spostando dalla curva Maratona. Tutti i percorsi confluivano in piazzale San Gabriele da Gorizia, è qui che si è scatenata la guerriglia: le tifoserie sono venute a contatto, con lacrimogeni e cariche di alleggerimento le forze dell'ordine hanno disperso le due fazioni. Durante gli scontri sono rimasti feriti quattro agenti e un tifoso della Juve, colpito alla testa e trasportato in codice rosso in ospedale dove è stato operato e ha ricevuto la visita di una delegazione di ultras del Toro. "Quella che doveva essere una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze" ha dichiarato il sindaco, Stefano Lo Russo, che ha espresso "solidarietà agli agenti rimasti feriti mentre erano al lavoro per garantire l'ordine pubblico e vicinanza al tifoso coinvolto nei disordini che ora è in ospedale". E qui si è aperto l'altro derby, quello dentro allo stadio: la notizia dello juventino in codice rosso fa il giro nel settore ospiti e gli ultras bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando l'invasione di campo. Capitan Locatelli cerca di calmare gli animi, le squadre rientrano negli spogliatoi e la stracittadina è stata posticipata alle 21.45, con la contemporaneità con le altre partite della lotta Champions ormai saltata. D'Aversa parte con il tandem Simeone-Zapata, Spalletti è senza Yildiz e lo sostituisce con Boga, la sorpresa è tra i pali con Perin che si prende la porta e manda Di Gregorio in panchina. Si gioca però in un clima surreale, perché lo spicchio dedicato ai tifosi della Juve è pressoché deserto e anche la parte centrale della curva Maratona, cuore pulsante del tifo granata, si svuota e di fatto annulla la coreografia prevista. E' la squadra di Spalletti a partire meglio, il derby si sblocca al 24': Thuram trova Vlahovic nel cuore dell'area di rigore, il serbo controlla e anche grazie a una deviazione di Ebosse. Il Toro prova a reagire, ma Perin resta praticamente inoperoso e trema soltanto su una girata di Gineitis che comunque non inquadra lo specchio della porta. I bianconeri vanno negli spogliatoi in vantaggio ma durante l'intervallo arrivano i finali dagli altri campi: il Milan perde, vincono Roma e Como, con Gasperini e Fabregas che volano a braccetto in Champions e condannano Spalletti all'Europa League. Il raddoppio di Vlahovic a inizio ripresa sembra stendere il Toro, che però reagisce e accorcia subito con Casadei. Adams fa esplodere il Grande Torino a 5' con la rete del 2-2, che sarà anche il risultato finale.