Gros Pietro, dal Fondo di Beneficenza risorse a necessità emergenti
"Il Fondo di Beneficenza ha sviluppato nel tempo la capacità di leggere le trasformazioni della società e di allocare le risorse tenendo conto delle necessità di volta in volta emergenti". Lo afferma il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, commentando la dotazione del Fondo di Beneficenza che sale a 30 milioni di euro. "Per questa dote, per il rigore metodologico - aggiunge - in tutte le fasi procedurali e la piena trasparenza che gli vengono riconosciute, il Fondo di Beneficenza contribuisce al panorama filantropico in Italia e al programma di iniziative sociali del Gruppo, confermato con il Piano di Impresa 2026-2029".