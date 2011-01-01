Messaggio degli ultrà dei Viking per il tifoso ferito a Torino

"Forza Marco! Siamo sempre con te. Viking 1986". È il messaggio comparso sui social per Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby di Torino e ricoverato alle Molinette, dove resta in terapia intensiva dopo un intervento neurochirurgico. Basoccu fa parte dei Viking, storico gruppo ultras della Juventus con base a Milano, città in cui vive il 36enne, nato a Torino e cresciuto a Casale Monferrato, nell'Alessandrino. L'uomo lavora come commercialista e, da quanto si apprende, era già conosciuto agli investigatori della Digos torinese per la sua appartenenza al gruppo ultras, anche se a suo carico non risultano denunce o provvedimenti Daspo. I Viking sono nati nel 1986 e vengono considerati, nel panorama ultrà, tra i gruppi più oltranzisti della tifoseria organizzata bianconera, vicini all'estrema destra.