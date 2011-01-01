Carte carburante clonate, due arresti a Torino

Due uomini di 35 e 39 anni, entrambi di origine moldava, incensurati e residenti a Torino, sono stati arrestati dai carabinieri perché gravemente indiziati di utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento dopo essere stati sorpresi mentre utilizzavano carte carburante clonate. L'episodio è avvenuto a Torino in strada San Mauro, all'interno di un distributore di carburante. I due sono stati fermati dai militari della compagnia di Susa mentre effettuavano transazioni ritenute fraudolente. I due arrestati sono stati posti ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. L'attività investigativa nasce da controlli avviati dai carabinieri sui flussi anomali registrati in alcuni distributori di carburante lungo strade secondarie del Piemonte. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le carte clonate sarebbero state utilizzate per ottenere ingenti quantitativi di carburante destinati presumibilmente al mercato illegale.