Torino diventa la capitale della ricerca artistica internazionale

Una settimana di mostre, performance, spettacoli, fashion show, proiezioni e workshop in decine di luoghi della città, trasformandola in un laboratorio globale di ricerca artistica contemporanea e costruendo una mappa culturale diffusa e accessibile a tutta la comunità: da oggi al 30 maggio, con esposizioni visitabili fino al 6 giugno, Torino ospita Arwe - Art Research World Expo, un evento promosso dall'Accademia Albertina di Belle Arti che mette a sistema il talento di una nuova generazione di artisti provenienti da ventuno scuole d'arte italiane e ventisette istituzioni internazionali di diciotto Paesi. A testimoniare il peso culturale e istituzionale della manifestazione, il messaggio della ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che sottolinea come "arte e scienza parlano linguaggi che possono sembrare diversi, ma in realtà condividono la stessa direzione: superare i confini di ciò che sappiamo e dare forma a ciò che non conosciamo". Ricerca e innovazione sono le due anime del progetto che è il punto di arrivo di un percorso pluriennale che ha trasformato il modo in cui le istituzioni italiane di alta formazione artistica si relazionano con il mondo. "I tre punti chiave - spiega il direttore dell'Accademia, Salvatore Bitonti - sono 'Save the World', 'Empowering people' e 'Connecting culture', concetti molto importanti in questo momento. Noi non pensiamo di poter risolvere i problemi del mondo, ma l'arte può aiutare a creare consapevolezza e connettere le culture significa anche aprirsi a nuovi mondi, a nuova conoscenza. L'arte è un elemento profetico". "Le Accademie - aggiunge il presidente Giovanni Quaglia - non sono custodi del passato, ma laboratori, luoghi in cui le crisi del tempo trovano non solo parole, ma forme, immagini, suoni, gesti. Arwe è la risposta concreta a una domanda che ci portiamo da anni: qual è il nostro ruolo nel presente?". A dare il via all'evento, questo pomeriggio, la cerimonia di inaugurazione durante la quale sarà assegnato l'Albertina International Award a Michelangelo Pistoletto e Stelarc.